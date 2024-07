DE SILVESTRI, Italiano voglioso di esprimere i propri concetti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo De Silvestri, terzino destro e senatore del Bologna nonché ex viola, ha parlato oggi in conferenza stampa dal ritiro in altura della squadra di Italiano: "Sono molto contento di cominciare la mia quinta stagione con il Bologna, squadra in cui ho militato più di tutte le altre e orgoglioso di questo per il legame che mi lega alla città. Mi provoca sensazioni di felicità e voglia di lavorare: la scorsa stagione ci ha dato un senso di unione e può essere un punto di partenza", riporta 1000cuorirossoblù.it.

Quali differenze hai notato tra Motta e Italiano?

"E’ presto per dirlo, ma il mister è carico e voglioso di esprimere i propri concetti. Noi apprendiamo anche se abbiamo una base di gioco: sarà un valore aggiunto per aiutarci nell’affrontare partite ogni 3 giorni, vista la sua esperienza. Ci stiamo conoscendo ma la sua voglia e l’intensità mi hanno colpito molto, come le tattiche e la partenza da dietro. Lo scorso staff tecnico ci ha fatto crescere in maniera importante, l’esperienza di Italiano ci farà fare il salto di qualità".