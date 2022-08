DALLA FRANCIA, Lirola fuori dai piani del Marsiglia

Dopo aver lasciato la Fiorentina per accasarsi al Marsiglia, dove aveva collezionato minutaggio e fiducia nei mesi trascorsi in prestito, adesso il terzino sarebbe ai margini del progetto. Dopo una stagione deludente il club francese si è mosso subito sul mercato acquistando Jonathan Clauss dal Lens, relegando così lo spagnolo a riserva, infatti non è ancora mai partito titolare in nessuna amichevole estiva. Secondo quanto scrive La Provence, il Marsiglia sarebbe pronto a venderlo se dovesse arrivare qualche offerte interessante, mentre il giocatore non vorrebbe trasferirsi, anche se la paura di sbagliare nuovamente scelta è alta.