CUTRONE, Mi è mancata fiducia negli ultimi due anni

Il nuovo attaccante dell'Empoli (ed ex viola) Patrick Cutrone è stato presentato questo pomeriggio allo stadio Castellani. Ecco le sue parole: “Penso che Empoli sia la piazza giusta, ringrazio il presidente Corsi e il ds Accardi per avermi scelto. Dopo due anni in cui ho fatto fatica, questa è la squadra giusta per aver la fiducia che mi è mancata. Serve la fiducia di compagni e mister che mi è mancata. Ho detto subito di sì quando ho saputo che mi volevano. Empoli ha sempre dimostrato di saper stare bene in A e ha avuto giocatori grandi, sono aspetti di cui ho tenuto conto. Ritengo Empoli un club che merita”.