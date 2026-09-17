Cuadrado si presenta ai Millionarios: "Era arrivato il momento di tornare in Colombia"

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L'ex esterno di Fiorentina, Juventus, Inter e Pisa, Juan Guillermo Cuadrado, tornato al Millionarios pochi giorni fa, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore. Queste le sue parole: "La verità è che sono davvero felice di arrivare in questa grande società, che vanta una storia importantissima, ed è un orgoglio indossare questi colori. Non vedo l'ora di scendere in campo e giocare i miei primi minuti con i Millonarios.

Cosa posso portare? Innanzitutto l'esperienza, e non soltanto in mezzo al campo, ma anche all'interno dello spogliatoio per aiutare i compagni. La tifoseria Azul è sempre stata incredibile: in qualunque stadio si vede una macchia blu, non soltanto a Bogotá, sono un vero e proprio dodicesimo uomo in campo. Dal momento in cui mi ha chiamato il dottor Serpa mi ha aperto le porte di casa come se fossi in famiglia: parlando con i miei cari, abbiamo deciso che era il momento di fare questo passo e tornare in Colombia".