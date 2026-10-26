Social Il Besiktas vince, l'ex viola Italiano acclamato dai tifosi turchi

In serata il Besiktas ha vinto per 2-0 in casa contro il Basaksehir, a quattro giorni dal pari in Europa League con il Crystal Palace, e si è riportato al quarto posto. E a fine gara il pubblico ha osannato l'ex allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, che ora guida la squadra turca. Dopo tre stagioni in viola dove il feeling con il pubblico non era il massimo ma anche con tre finali conquistate, l'addio al Bologna dove in due stagioni ha vinto una Coppa Italia vinta e il no all'ultimo tuffo del Napoli che poi ha scelto Allegri, l'allenatore siciliano si sta prendendo delle enormi soddisfazioni anche in Turchia, dove è diventato un idolo.

Per ironia della sorte le sue due ex squadre Fiorentina e Bologna vivono invece un momento critico con un cambio tecnico già effettuato. Ecco le immagini dei cori per Italiano postate dalla società turca sul proprio profilo ufficiale.