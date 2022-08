CIOFFI, Simeone non fa parte delle partite

Gabriele Cioffi, nuovo allenatore dell'Hellas Verona, ha parlato nella conferenza stampa che precede la partita di Coppa Italia del futuro di Giovanni Simeone: "Il Cholito è un ragazzo per bene, oltre che un grande professionista. Lo rispetto, facendolo allenare molto e mettendogli lo staff a disposizione, però non fa parte delle partite. Lui è sereno ma io non ho tempo e devo prendere delle decisioni". Il Cholito, come tutti sappiamo, è ad un passo dal Napoli in attesa che si sblocchi la cessione di Petagna.