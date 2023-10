CHIESA, È in gruppo: può essere convocato col Milan

Fonte: TMW

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Importante novità in casa Juventus in vista della sfida contro il Milan e comunque delle prossime settimane. Dopo giornate passate a lavorare in modo personalizzato, infatti, Federico Chiesa si è allenato regolarmente col gruppo di Massimiliano Allegri. Possibile a questo punto che il numero 7 possa rientrare nell'elenco dei convocati per la gara coi rossoneri, anche se solo per la panchina.

Un recupero comunque fondamentale in vista degli impegni delle prossime settimane della Juventus. L'attaccante bianconero autore di 4 gol e un assist in questo avvio di stagione, ricordiamo, aveva saltato proprio per infortunio il derby prima della sosta col Torino prima di dover rinunciare anche agli impegni della Nazionale azzurra. Ora, dopo diversi giorni di lavoro personalizzato, il ritorno alla normalità per la gioia di Allegri e dei sostenitori bianconeri.