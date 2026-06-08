Di Chiara su Grosso: "Percorso in crescendo, la Fiorentina gli dia squadra di livello"

Di Chiara su Grosso: "Percorso in crescendo, la Fiorentina gli dia squadra di livello"FirenzeViola.it
Oggi alle 18:02Ex viola
di Redazione FV

L'ex esterno della Fiorentina Alberto Di Chiara ha dato il suo giudizio sull'arrivo alla Fiorentina di Fabio Grosso, conosciuto ai tempi del Perugia: "E' un allenatore che stimo come persona, l'ho avuto quando ero dirigente a Perugia, fu trasformato da terzino a Cosmi ma lui era trequartista al Chieti. Lui ha fatto una carriera strepitosa da calciatore, ma al di là di questo c'è sempre stato un rapporto di stima" racconta a TMW Radio.

Come allenatore? "Ha fatto un percorso in crescendo, ha allenato a Sassuolo, palestra per tanti. Ha dato gioco e personalità alla sua squadra. Deve avere giocatori all'altezza della situazione, che ora la società dovrà pensare di prendere per costruire una squadra di livello".