Viviano: "La mia più grande vittoria è aver giocato per la Fiorentina"

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Intervistato da Dan Peterson per Radio TV Serie A, il canale ufficiale della Lega Serie A, Emiliano Viviano ha raccontato tutta la sua emozione di aver difeso la porta della Fiorentina nella sua carriera. Queste le sue parole: "La mia più grande vittoria è aver giocato per la Fiorentina. Per chi come me a 7-8 anni andava in curva è stata un'emozione incredibile. Ho giocato un anno ma è stato abbastanza. Tu parti da bambino e vai a vedere la Fiorentina con gli amici...

Tutti sognano di giocare nella propria squadra del cuore Per me essere arrivato lì è stato un sogno condiviso con tutte le persone cresciute con me, era come se ce l'avessero fatta anche loro. Uno ce l'ha fatta. Fu una bella stagione, facemmo 70 punti e arrivammo quarti, poi non fui confermato per dei problemi con Montella che poi abbiamo chiarito. Ma io non la vivo come una sconfitta ma come una cosa positiva, anche perché per me giocare a Firenze non era facile, avevo tanta pressione".