CERCI, Non mi aspettavo un Pisa così forte

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto Alessio Cerci, che ha parlato di una delle formazioni in cui ha militato, il Pisa. Attualmente in vetta al campionato di Serie B, a pieno punteggio: "Cinque partite sono troppo poche per poter dare un giudizio definitivo. Sono sorpreso perché non pensavo che la squadra potesse partire così forte, ma sono contento perché quella città e quella tifoseria si meriterebbero la Serie A. Lorenzo Lucca? È giovane e alla prima esperienza in B: non deve porsi limiti. Se ne parla benissimo, ma tutto quello che si dice di buono è meritato. È forte, spero di vederlo presto giocare dal vivo".