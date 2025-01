CASTROVILLI, Sondaggio Verona, può lasciare la Lazio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Arrivano interessi e apprezzamenti nei confronti di Gaetano Castrovilli, centrocampista arrivato in estate alla Lazio dopo il mancato rinnovo con la Fiorentina. Per lui, scrive TMW, c'è stato un sondaggio del Verona nei giorni scorsi. Per ora però non c'è stato il via libera da parte del giocatore, con un contratto che è in essere fino al 30 giugno del 2025, con opzione unilaterale per prolungarlo di altri due anni che i biancocelesti difficilmente utilizzeranno, almeno per quanto visto nella prima parte di stagione.

Nei prossimi giorni però anche Castrovilli valuterà la propria situazione. Se dovessero arrivare delle proposte verranno prese in considerazione, perché l'idea è quella di giocare un po' di più.