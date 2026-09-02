L'ex capitano della Fiorentina Pezzella è un nuovo giocatore del Peñarol
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Nuova avventura, in Uruguay, per l'ex capitano della Fiorentina German Pezzella. L'ex viola alcuni giorni fa aveva rescisso il contratto con il River Plate rimanendo dunque svincolato.
In queste ore lo ha annunciato il Peñarol, uno dei maggiori club uruguayani: "Il difensore campione della Coppa del Mondo con la nazionale argentina ha firmato un contratto con il Peñarol fino a dicembre 2027 e si allena già con la squadra" è il post su Instagram.
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Ex viola
E' stata una rivoluzione. Con un saldo negativo da quasi 40 milioni Paratici ricostruisce la Fiorentina e lancia segnali di sostegno al tecnico, che ora può tornare a pensare al 4-3-3. Previsioni difficili, ma soddisfazione generale comprensibiledi Tommaso Loreto
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1 E' stata una rivoluzione. Con un saldo negativo da quasi 40 milioni Paratici ricostruisce la Fiorentina e lancia segnali di sostegno al tecnico, che ora può tornare a pensare al 4-3-3. Previsioni difficili, ma soddisfazione generale comprensibile
Copertina
FirenzeViolaDodo "superstite", può tornare protagonista. E tra un paio di settimane si riparlerà di futuro
Angelo GiorgettiShopping compulsivo in attacco: Paratici si era incartato? Beto, Gnonto e Nije per dimenticare il rapper che segnava. Posti in piedi a centrocampo, eppure serve un colpo. E Mastantuono ha bisogno di un ruolo.
Mario TeneraniLe due sconfitte viola sono pesanti. Un avvio che fa preoccupare parecchio. Una selezione da trasformare in squadra. Grosso fatica a trovare la soluzione. Paratici lo aiuti con gli ultimi colpi di mercato
Tommaso LoretoAltri 3 schiaffi che sciupano la festa e scoperchiano una doppia responsabilità. Quella del ds per il ritardo nella costruzione della rosa e del tecnico per un’idea di gioco che non c’è
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