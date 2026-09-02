L'ex capitano della Fiorentina Pezzella è un nuovo giocatore del Peñarol

L'ex capitano della Fiorentina Pezzella è un nuovo giocatore del PeñarolFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 21:20Ex viola
di Redazione FV

Nuova avventura, in Uruguay, per l'ex capitano della Fiorentina German Pezzella. L'ex viola alcuni giorni fa aveva rescisso il contratto con il River Plate rimanendo dunque svincolato.

In queste ore lo ha annunciato il Peñarol, uno dei maggiori club uruguayani: "Il difensore campione della Coppa del Mondo con la nazionale argentina ha firmato un contratto con il Peñarol fino a dicembre 2027 e si allena già con la squadra" è il post su Instagram.