"Paratici, siamo allo psicodramma". Ziliani contesta il lavoro del ds viola

vedi letture

Paolo Ziliani critica l'operato di Fabio Paratici. Il noto giornalista, autore della rubrica "Palla avvelenata", ha scritto stamani un pensiero sul proprio account X in cui commenta il lavoro fatto dal direttore sportivo della Fiorentina, mentre la squadra di Grosso è partita con gravi difficoltà in campionato: "Lo strano caso di Fabio Paratici, il dirigente super squalificato che dopo i danni fatti al Tottenham è arrivato a Firenze per riportare la Viola in Europa League: 150 milioni spesi per essere ultimo Kean ceduto per imbarcare due doppioni come Pellegrino e Beto, squadra follemente sbilanciata, Grosso già in tilt, la gaffe di Fagioli che mette un like alle critiche all'allenatore, l’imbarazzo per l'acquisto di A. Jimenez, la censura alle domande dei giornalisti: e domani arriva il Torino per la sfida tra ultime in classifica. Siamo allo psicodramma.

[...] Accolto a Firenze come fosse Mosè con le tavole dei Dieci Comandamenti, l’ex d.g. della Juventus - nonchè prediletto di Sua Maestà Andrea Agnelli che per lui sacrificò Beppe Marotta ritenuto dirigente obsoleto - in questa nuova avventura sembra essersi incartato già al pronti via. E anche se i 30 mesi di squalifica, rimediati alla Juve per malefatte che in un calcio serio avrebbero dovuto condurlo alla radiazione, potrebbero averlo un po’ arrugginito (ma neanche tanto: ebbe infatti l’okay per continuare a lavorare sia pure sotto traccia per il Tottenham che infatti visse la più infausta stagione della sua storia evitando la retrocessione in Championship solo all’ultima giornata), anche considerando l’attenuante, dicevo, Paratici sembra aver combinato un guaio grosso, anzi Grosso come una casa".