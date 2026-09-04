Dualismo Beto-Pellegrino? Grosso: "Ancora devo scoprirne le caratteristiche"

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Uno dei temi che la Fiorentina si porterà dietro nel corso di questa stagione è quello relativo al dualismo tra Beto e Pellegrino, le due nuove prime punte arrivate dal mercato al posto di Kean e Piccoli. Proprio di questo ha parlato oggi nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Torino il tecnico viola Fabio Grosso, queste le sue parole: "La cosa bella e difficile di ciò che stiamo facendo è che abbiamo cambiato tanto e quando cambi tanto devi scoprire le caratteristiche all'interno della squadra. Adesso devo capire chi può essere valorizzato e da chi.

Ho sposato quest'avventura con entusiasmo perché sento la responsabilità del progetto e lo voglio portare avanti. Adesso dobbiamo essere bravi ad affrontare le partite: ho colto l'energia giusta per andare alla ricerca di risultati".