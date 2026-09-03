Sousa, la tappa a Firenze e gli interessi in Germania: il tecnico vuole tornare in Europa

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Paulo Sousa è voglioso di tornare in Europa. L'ex allenatore della Fiorentina è stato in questi giorni in Italia e più precisamente a Firenze per il Centenario del club, ospite al Viola Park per il pranzo organizzato sabato (queste le sue parole) prima della gara col Frosinone. Come riporta TMW, il tecnico portoghese nutre il desiderio di tornare su una panchina del Vecchio Continente e durante il suo soggiorno italiano di questi giorni, oltre alla tappa in Toscana, è stato di persona a vedere Napoli-Como e Atalanta-Bologna. Nel weekend sarà in tribuna a San Siro per Inter-Napoli e poi allo Stadium per Juventus-Milan.

Paulo Sousa, aggiunge TMW, volerà nelle prossime settimane in Germania - forte anche degli apprezzamenti ricevuti di recente proprio dalla Bundesliga - e in Turchia per assistere ad alcune gare del massimo campionato tedesco e della Super Lig. Dopo aver rifiutato offerte dal Medio Oriente per dare priorità alla famiglia, la volontà dell’allenatore lusitano resta quella di tornare a sedersi su una panchina europea dopo il biennio da record con lo Shabab Al Ahli.