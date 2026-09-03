Dzeko lascia la Bosnia: "Niente è stato come indossare la maglia della Nazionale"

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Edin Dzeko non giocherà più con la Bosnia-Erzegovina. L’attaccante dello Schalke 04 ha annunciato il ritiro dalla Nazionale attraverso un lungo messaggio pubblicato sui propri canali social: la sua ultima presenza con la maglia della selezione bosniaca sarà il prossimo 2 ottobre, nella sfida di Nations League contro la Svezia.

Il centravanti passato anche dalla Fiorentina un anno fa, primatista assoluto per presenze e reti, disputerà contro gli svedesi la sua 152ª partita internazionale, dopo aver realizzato 73 gol con la maglia della Bosnia-Erzegovina: "Nulla nella mia carriera è mai stato paragonabile all’orgoglio che ho provato ogni volta che ho indossato questa maglia. Niente!", ha scritto l'ex Roma e Fiorentina. "Ora sento che è arrivato il momento di ritirarmi. Se sono riuscito a giocare in Nazionale fino ai 40 anni è perché ho dato davvero tutto quello che avevo. Ogni volta. Tutto. Le emozioni provate nella notte del gol contro il Galles e poi a Zenica contro l’Italia resteranno per sempre nel mio cuore. Vedere la gente festeggiare nelle strade delle nostre città è stato un altro regalo incredibile che il calcio mi ha dato".