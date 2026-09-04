Valcareggi: "Do 10 al mercato viola. Grosso? Ora stiamo calmi"

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L'ex procuratore e oggi opinionista Furio Valcareggi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio, analizzando alcuni dei temi più discussi del momento in casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni sul mercato: "Do un 10 pieno al mercato della Fiorentina. Paratici ha accontentato Grosso, portando a Firenze tutti i giocatori che l'allenatore aveva richiesto, e il suo lavoro ha raccolto grande consenso in città. Sono arrivati calciatori di valore, per i quali sono stati effettuati investimenti importanti: quando spendi tanto, generalmente acquisti anche giocatori di qualità. Paratici è stato bravo anche nelle operazioni in uscita. Riuscire a liberarsi di tutti quegli esuberi è stato un risultato enorme, quasi come segnare un gol all'incrocio dei pali. Mandragora? Secondo me non aveva più intenzione di restare a Firenze. Voleva giocare con continuità e avere un ruolo da titolare».

Cosa pensa di Grosso?

"Abbiamo perso due partite che avremmo dovuto portare a casa, ma bisogna mantenere la calma. Il campionato è appena iniziato e prima di prendere decisioni drastiche aspetterei a esonerare Grosso. In conferenza stampa mi è piaciuto molto: lo considero un allenatore valido, che ha già dimostrato le proprie qualità ottenendo risultati importanti con il Sassuolo".

Le sono piaciuti i festeggiamenti per il Centenario?

"La celebrazione del Centenario è stata, a mio avviso, imbarazzante. Sono comparsi giocatori che ormai avevamo quasi dimenticato, mentre non è stato nemmeno ricordato Kurt Hamrin. Non hanno dato spazio neppure a Picchio De Sisti, mentre Claudio Merlo era praticamente relegato in un angolo. De Sisti è andato via molto deluso e amareggiato. Ho l'impressione che, per gli americani, la storia della Fiorentina inizi con Amrabat. Per tutto ciò che è avvenuto prima, invece, sembra mancare una vera conoscenza della storia del club. Avrebbero dovuto prepararsi molto meglio in vista del Centenario. Anche mio padre non è stato adeguatamente considerato, nonostante abbia trascorso quarant'anni alla Fiorentina".