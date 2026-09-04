FirenzeViola "Uno degli ultimi 4 arrivati sarà titolare": ecco chi è avvantaggiato domani

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Dal Viola Park: Njie in vantaggio su Pedro Gonçalves. Domani lo svedese potrebbe scendere in campo contro il suo passato

L’allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso, ha rivelato questa mattina che in occasione della gara contro il Torino farà il suo esordio uno degli acquisti più freschi: “Uno degli ultimi 4 arrivati sarà titolare". Tra i giocatori a cui faceva riferimento ci sono, in ordine di tempo, Njie, Beto, Gnonto, Pedro Gonçalves. Viene da credere che Beto partirà dalla panchina, fondamentalmente per il fatto che Pellegrino si allena al Viola Park da metà agosto.

Gnonto dalla panchina

Stesso discorso per Gnonto, che a prescindere dal fatto che si è appena accasato a Firenze farà in prospettiva il sostituto di Mastantuono. La partita si giocherà sulla fascia sinistra, dove finora ha sempre agito Atta, il quale adesso potrà tornare nella sua zona di competenza ricoprendo il ruolo di mezzala. Quindi sarà corsa a due tra Pedro Gonçalves e Njie. Presumibilmente il secondo sarà l’alternativa del primo, ma forse non da domani.

Njie in vantaggio su Gonçalves

Secondo quanto filtra dal Viola Park, infatti, allo stato attuale lo svedese è in vantaggio per scendere in campo dal primo minuto. Njie, insomma, è pronto per sfidare il suo futuro. Al classe 2005, pagato dalla Fiorentina 16 milioni più 4 di bonus (più il 10% sulla futura rivendita che rimarrà al Torino), potrebbe davvero essere concessa un’occasione importante. Anche perché non sarà facile usurpare il suo compagno di reparto Gonçalves.