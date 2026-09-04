Ferrari: "Ora si riporti sul campo l'energia respirata al Centenario"

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Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha voluto commentare sul suo profilo LinkedIn i due eventi organizzati per celebrare i cento anni di storia della società viola: “Due serate. Cento anni di storia. Un'unica grande emozione viola. Sabato la celebrazione del Centenario, ieri l'abbraccio tra le Fiorentina All Stars e le Legends di Operazione Nostalgia. Due appuntamenti diversi, uniti dallo stesso senso di appartenenza che da un secolo lega la ACF Fiorentina a Firenze e ai suoi tifosi. Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro, alla competenza e alla dedizione di tante persone. A collaboratori, dipendenti, partner, istituzioni e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questi eventi va il mio più sincero ringraziamento. Il pensiero è andato anche a chi ha reso grande la Fiorentina nel corso della sua storia".

Il ricordo di Commisso

Ferrari ha poi ricordato il compianto presidente Rocco Commisso: "Tra questi Rocco Commisso, il cui legame con la Viola continua a vivere nel progetto di Giuseppe e Catherine Commisso. Due eventi che hanno unito passato, presente e futuro. Ora è il momento di riportare sul campo l'energia respirata al Franchi durante queste due serate. Perché il modo migliore per onorare cento anni di storia è continuare a scriverne le prossime pagine, tutti insieme”.