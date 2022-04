CAROBBI, Momento no. Col Milan non è impossibile

Intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb.com, l'ex terzino della Fiorentina Stefano Carobbi ha detto la sua sul momento di appannamento dei viola ed in particolare sulla pesante sconfitta subita ieri in casa contro l'Udinese: "Mi dispiace che la Fiorentina sia andata incontro a queste sconfitte anche perchè uno dei grandi desideri era arrivare a Fiorentina-Juve dell'ultima giornata e giocarsi lo scontro per andare in Champions. Ci speravo e con due vittorie in queste ultime due partite si poteva avere qualche chance. La verità è che siamo incappati in due ko inattesi, ma non è facile per nessuno in quest'ultimo periodo, vedi Atalanta anche".

Come si spiega questo grave calo?

"Il ko con la Juve ha lasciato strascichi però a Salerno, su un campo caldo, è mancato l'approccio".

Sono state avvertite troppo le pressioni?

"Possibile, quando arrivi vicino ad un obiettivo così importante. Però stiamo parlando di giocatori di Serie A e non credo abbia inciso così tanto da portare due ko contro squadre abbordabili. Ma si sa, il calcio è questo, ricordo che la Roma ha perso lo scudetto contro il Lecce che era già retrocesso".

Domenica Milan-Fiorentina: cosa si augura anche da ex rossonero?

"Mi auguro che la Fiorentina ritrovi il piglio giusto e faccia la sua partita. E ritrovi entusiasmo. Naturalmente penso che alla fine chi gioca meglio vince. Il Milan ha alternato gare importanti ad altre meno e questo è stato il suo limite, mentre la Fiorentina in trasferta ha quasi sempre fatto ottime cose. Spero vinca il migliore".

Il Milan ora è lanciato verso lo scudetto?

"Qualche punto lo ha lasciato per strada ma ora ha le sue chance, è tutto in mano ai rossoneri, ma dipende anche dal calendario. Le prossime due gare diranno tutto, anche per la Fiorentina".