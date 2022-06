C. ZANETTI, Viola? Difficile ricostruire ogni anno

L'ex centrocampista Cristiano Zanetti, cresciuto nelle giovanili della Fiorentina e protagonista in viola in due frangenti della sua carriera da professionista, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com del suo vecchio club e di cosa si aspetta dal mercato di Pradé & Co.: "La situazione della Fiorentina la vedo strana, è sempre la solita musica. Non parte mai dalla base fatta per poi buttar dentro giocatori. Deve tenere i migliori e inserire giocatori, se vuole alzare il livello. Se va via uno bravo e poi ne deve cercare un altro, il livello non si alza.

Italiano è uno dei migliori allenatori in giro. Non vedo quella voglia che hanno altre di salire un altro gradino. Non puoi tutti gli anni smembrare e ripartire. Il centravanti? Belotti a scadenza è da prendere subito, per la Fiorentina è il miglior acquisto che può fare. Tre anni fa lo valutavano cento milioni e ora lo prendi a scadenza, Italiano lo può valorizzare. Gli metterei la maglia 9 e via. Dovrà essere preso poi un centrocampista forte al posto di Torreira ma non è facile. La Juve lo cerca da anni. Italiano in ogni caso è uno dei migliori allenatori in giro. E' stato bravo a fare in modo che la squadra restasse settima dopo la partenza di Vlahovic. Io mi aspettavo perdesse posizioni..."