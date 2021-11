BRESSAN, Viola possono mettere in difficoltà chiunque

Mauro Bressan, ex centrocampista della Fiorentina, è intervenuto al TMW News ed ha parlato anche di Juventus-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "E' la partita che i tifosi viola aspettano, quella dove sono più carichi perché i bianconeri sono i nemici numero uno. La Fiorentina è in un momento positivo, mentre la Juventus in campionato è stata veramente troppo deludente. Martedì contro lo Zenit ha avuto un sussulto, ha fatto una prestazione molto molto diversa dalle ultime gare, con una carica agonistica che nei 5-6 match precedenti non avevo mai visto. Questa vittoria in Champions può aver dato qualcosa in più a livello psicologico e infatti, se prima di martedì vedevo la Fiorentina quasi come favorita dopo le partite di Serie A della Juventus, adesso dico che sarà difficile per entrambe. La Juventus è sempre la Juventus, ma la Fiorentina gioca bene, può mettere in difficoltà chiunque e quindi sarà una partita aperta a tutti i risultati".