Fumata bianca per Palladino all'Atalanta: il tecnico a breve a Zingonia

È il giorno di Raffaele Palladino in casa Atalanta. Lo riporta Tuttomercatoweb.com, che spiega cosa aspettarci dalla giornata di oggi: l'ex tecnico della Fiorentina arriverà a Zingonia poco prima di pranzo per siglare il contratto fino alla Dea fino al 2027 con opzione per un’ulteriore stagione che lo legherà alla formazione orobica.

Ieri l’Atalanta ha annunciato la separazione di Ivan Juric, esonerato a un anno esatto dall’addio alla Roma. Insieme a Juric, hanno salutato i suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio. Palladino e la dirigenza dell’Atalanta hanno già l’intesa su tutto: ieri c’è stato un incontro tra l’allenatore, il suo entourage e Tony D'Amico, direttore tecnico della società nerazzurra, in cui è arrivata la fumata bianca.