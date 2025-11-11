Chiesa e un nuovo no alla Nazionale, Gattuso: "Ci parlo e rispetto le scelte"

L'ex attaccante della Fiorentina ora al Liverpool, Federico Chiesa, non è stato convocato neanche in questa occasione dal ct Gennaro Gattuso. Ma a quanto pare non per scelta del ct, ma per volontà del giocatore. "Io parlo spesso con lui e bisogna rispettare le scelte, le problematiche che ognuno di noi ha - ha detto Gattuso in conferenza stampa - Io so bene cosa ci diciamo, devo rispettare ciò che mi dice il giocatore. Altro non posso dire, ma la verità è questa. Quindi è una scelta più di Chiesa? Sì, sì... E' di facile lettura".

Anche lo scorso mese Gattuso aveva preso atto del no del giocatore che non si sentiva in forma: "Con Federico c'è stata una lunga chiacchierata, sa cosa penso di lui, ma bisogna anche rispettare quel che dice il giocatore: non si sente al cento per cento e deve risolvere delle problematiche. Non c'è nessun caso o segreto" aveva spiegato ma ora il vento per l'ex viola è cambiato.

Il giocatore non dovrebbe avere problemi fisici visto che ieri è entrato durante la gara del Liverpool contro il City e in questa stagione, a differenza della scorsa, ha avuto spazio anche se non è un titolare (350' finora giocati tra le competizioni con due gol e tre assist).