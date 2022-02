BORJA, Questa Viola è simile a quella di Montella

Intervenuto a RTV38, l'ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero ha celebrato la vittoria dei viola a Bergamo evidenziando alcune analogie tra l'ultima Fiorentina che aveva affrontato la Juventus in semifinale di Coppa Italia e l'attuale squadra: "Vedo alcune analogie con quella squadra: anche questa come la nostra è ripartita quest'anno dopo anni difficili in cui non ha fatto benissimo; come successe a noi quell'anno inoltre sono arrivati giocatori importanti ed il mister sta facendo molto bene così come stava facendo Montella con noi, queste sono i punti in comune che vedo con quella Fiorentina".

E sulle dichiarazioni di Dusan Vlahovic, che ieri ha parlato dell'imminente incrocio di Coppa con la Fiorentina come una sfida come le altre, lo spagnolo ha detto: "Non credo che sarà una partita come le altre, dopo essere stato tanti anni qua non sarà una partita semplice, lui dirà così per rimanere più tranquillo e prepararla senza pressioni, ma è ovvio che non sarà una gara normale per lui".