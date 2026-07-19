Bomba dall'estero: Salah ad un passo dal Besiktas di Italiano. Cifre folli
Notizia folle che riguarda un ex viola: Mohamed Salah, fresco di addio al Liverpool, sarebbe a un passo dal Besiktas di Vincenzo Italiano. Secondo quanto riferito dal portale francese Foot Mercato, l'egiziano di 34 anni sarebbe prossimo alla firma col club di Istanbul. Dopo l'eliminazione al Mondiale agli ottavi di finale contro l'Argentina, l'ex fuoriclasse di Roma e Fiorentina si sarebbe preso del tempo per decidere il proprio futuro.
Ora la scelta sarebbe apparentemente ricaduta sulla Super Lig (massima lega turca). Secondo quanto riportato, Salah firmerebbe un contratto annuale con opzione per un'ulteriore stagione. Al Beşiktaş, l'ex Liverpool percepirebbe uno stipendio base di circa 10 milioni di euro all'anno, oltre a bonus fino a 2 milioni di euro.
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