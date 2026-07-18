Gosens si presenta allo Schalke: "Qua è veramente il posto perfetto per me"
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L'ex calciatore della Fiorentina, Robin Gosens, ora in forza allo Schalke 04, si è presentato così ai tifosi tedeschi: "“Lo Schalke ha sicuramente contribuito a farmi sognare di divenire un calciatore professionista, questa è la verità. Qui sono stato introdotto al calcio e spero che mi verrà permesso di chiudere qua la mia carriera. Al momento non ho grandi progetti su cosa farò dopo, ma sento che questo è veramente il posto perfetto per me”.
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