Dzeko svincolato, Gosens lo chiama allo Schalke: "Gli ho scritto: vorrei averlo qui"

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Robin Gosens tenta Edin Dzeko. L'esterno tedesco, passato in questi giorni dalla Fiorentina allo Schalke 04, una volta arrivato nella sua nuova realtà ha rilasciato le prime dichiarazioni di fronte ai suoi nuovi tifosi e tra le altre cose, ha strizzato l'occhio all'attaccante bosniaco, suo compagno di squadra la scorsa stagione a Firenze: "Sarei felicissimo di dare il benvenuto a un amico qui. È una persona meravigliosa e un calciatore incredibilmente bravo", le prime parole riportate da Sky Sport.

"Il mio desiderio personale è che questa collaborazione vada a buon fine. Edin è diventato un mio ottimo amico. Ieri gli ho mandato una foto dello spogliatoio e gli ho detto: 'Io sono già qui, e tu?", il retroscena svelato da Gosens. Dzeko, ricordiamo, lo scorso mese di gennaio è passato proprio dalla Fiorentina allo Schalke 04 ma dal 1° luglio è rimasto svincolato, data la naturale scadenza del contratto col club di Gelsenkirchen. Che ora, magari, su richiesta di Gosens, potrebbe ripensarci.