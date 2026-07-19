Bertoni verso la finale: "Non molliamo mai. Italia? Mancano i Baggio e Antognoni"

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L’Argentina si prepara alla finale del Mondiale con grande fiducia e con la consapevolezza di avere costruito un gruppo solido e competitivo. A raccontare le sensazioni in casa Albiceleste è Daniel Bertoni, grande ex attaccante argentino che in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha esaltato il lavoro svolto da Lionel Scaloni e la forza del gruppo: “Una squadra che lotta e non si arrende mai. Lo abbiamo visto in tutto il torneo, specialmente nelle rimonte. Penso che Scaloni abbia creato una bella alchimia. Sono compatti, si aiutano a vicenda”.

L’ex attaccante argentino ha poi sottolineato il ruolo fondamentale avuto dal commissario tecnico nella gestione di Lionel Messi: “Uno dei più grandi meriti del ct è stato quello di riuscire a proteggere Messi. Solo a quel punto è uscito il campione che è. Fondamentale, pure a 39 anni”. Secondo Bertoni, proprio la capacità di costruire un ambiente ideale attorno al fuoriclasse argentino è stata una delle chiavi del percorso mondiale dell’Albiceleste.

Nel corso dell’intervista, Bertoni ha parlato anche del legame con l’Italia e del momento vissuto dal calcio azzurro: “Intanto, mi faccia dire che l’Italia per me non è un Mondiale. E penso che non lo sia per tutti coloro che appartengono alla mia generazione”. L’ex giocatore ha poi espresso la propria speranza per una ripartenza del movimento italiano: “Sono felice che l’Italia riparta da Maldini. È l’uomo giusto. Al vostro movimento servono personalità del genere, come lui, Baggio o Antognoni. Gente di campo, non di politica”. Un rapporto, quello tra Bertoni e il nostro Paese, rimasto molto forte anche dopo la fine della carriera: “Io da voi ho vissuto anni stupendi, in Italia ho lasciato il cuore. Sono ancora tifoso, seguo sempre anche l’Argentina”.