Bologna, Palladino si presenta: "Sono qui per un progetto: sensazioni ottime"

vedi letture

"Ringrazio la società perchè in questi ultimi quattro giorni mi hanno dato dimostrazione di grandissima fiducia prospettandomi un progetto e non solo una panchina. Sono molto felice, ho avuto sensazioni bellissimo in un ambiente positivo. Dobbiamo ritrovare l'entusiasmo che si è un po' perso, ma io sono molto carico e determinato per intraprendere questo percorso. Non vedo l'ora sia sabato per scendere in campo". Lo ha detto Raffaele Palladino nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Bologna.

"Nel mio percorso di allenatore ho cambiato tanti sistemi di gioco, perché bisogna essere flessibili in base agli interpreti che si hanno. Io penso che questo Bologna sia stato costruito per la difesa a 4 ma che possa giocare anche a 3. Può essere una squadra camaleontica", ha aggiunto. "Vedremo nel corso della stagione, da ieri ho percepito grande partecipazione da parte del gruppo. Le basi ci sono, bisogna soltanto lavorare con grande impegno. E' un percorso lungo, bisogna avere un po' di pazienza", ha concluso.