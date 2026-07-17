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Fiorentina al lavoro per chiudere l'operazione Oulai con giocatore e club

Fiorentina al lavoro per chiudere l'operazione Oulai con giocatore e clubFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:15Primo Piano
di Redazione FV
fonte Niccolò Ceccarini

Continua il lavoro frenetico della Fiorentina per chiudere l'operazione Oulai e portare il giocatore in maglia viola. Dopo l'intrigo tra voli cancellati e sparizione del giocatore per alcune ore dopo l'arrivo a Istanbul prelevato da finti funzionari del Trabzonspor, come riportato dai media turchi, il club viola continua i contatti con il club turco e con il giocatore per trovare la quadra dell'operazione che, spera, di chiudere a breve. Contatti dunque decisivi tra le parti.