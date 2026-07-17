Calciomercato
Fiorentina al lavoro per chiudere l'operazione Oulai con giocatore e club
FirenzeViola.it
Continua il lavoro frenetico della Fiorentina per chiudere l'operazione Oulai e portare il giocatore in maglia viola. Dopo l'intrigo tra voli cancellati e sparizione del giocatore per alcune ore dopo l'arrivo a Istanbul prelevato da finti funzionari del Trabzonspor, come riportato dai media turchi, il club viola continua i contatti con il club turco e con il giocatore per trovare la quadra dell'operazione che, spera, di chiudere a breve. Contatti dunque decisivi tra le parti.
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CalciomercatoLa Fiorentina ha in mano Oulai, occhio a Joao Mario: le ultime di mercato in casa viola
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1 Prima Atta e Dragusin, poi Oulai. Non è mercato...ma una sfida totale. Bakayoko probabile, Paratici un carroarmato
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Luca CalamaiKean, ciao clausola ma la conferma è da conquistare. Oulai, Fagioli e Atta un centrocampo da Champions. Che bravo Paratici con gli ingaggi. Bakayoko prima del Real. Ruggeri un colpo nell’ombra
Lorenzo Di BenedettoParatici non si ferma più: scatta il momento degli esterni d'attacco. Firenze è tornata a sognare e questo è il risultato più importante. L'addio di Gosens fa meno male e il tedesco si merita solo un enorme grazie
Angelo GiorgettiFirenze si stropiccia gli occhi dopo anni di auto-bullismo. Chiedevamo carta bianca per Paratici, in realtà ha avuto la carta di credito. Interventismo no-limits senza il Fair Play Finanziario e una domanda su Commisso
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