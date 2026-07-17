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Quinto giorno di lavoro per la Fiorentina: seguilo insieme a noi!
17:32 - All'arrivo della squadra lo speaker ha letto anche un ricordo di Osvaldo Bagnoli, tecnico del Verona campione d'Italia, e di Valentina Baldini figlia del ct Silvio, scomparsi questa mattina.
17:30 - Al via la fase di riscaldamento.
17:26 - Squadra arrivata allo stadio "Curva Fieosle" dove svolgerà l'allenamento.
Quinto giorno di lavoro per la Fiorentina. Dopo i primi quattro giorni di allenamenti, la nuova Fiorentina capitana da mister Fabio Grosso continua la sua preparazione al Viola Park e torna in campo questo pomeriggio per la quinta sessione a porte aperte. Su FirenzeViola.it il racconto testuale, su Radio FirenzeViola la cronaca minuto per minuto!
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1 Prima Atta e Dragusin, poi Oulai. Non è mercato...ma una sfida totale. Bakayoko probabile, Paratici un carroarmato
Copertina
CalciomercatoLa Fiorentina ha in mano Oulai, occhio a Joao Mario: le ultime di mercato in casa viola
Luca CalamaiKean, ciao clausola ma la conferma è da conquistare. Oulai, Fagioli e Atta un centrocampo da Champions. Che bravo Paratici con gli ingaggi. Bakayoko prima del Real. Ruggeri un colpo nell’ombra
Lorenzo Di BenedettoParatici non si ferma più: scatta il momento degli esterni d'attacco. Firenze è tornata a sognare e questo è il risultato più importante. L'addio di Gosens fa meno male e il tedesco si merita solo un enorme grazie
Angelo GiorgettiFirenze si stropiccia gli occhi dopo anni di auto-bullismo. Chiedevamo carta bianca per Paratici, in realtà ha avuto la carta di credito. Interventismo no-limits senza il Fair Play Finanziario e una domanda su Commisso
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