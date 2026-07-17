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Quinto giorno di lavoro per la Fiorentina: seguilo insieme a noi!

Quinto giorno di lavoro per la Fiorentina: seguilo insieme a noi!
© foto di Lorenzo Bottaro
Oggi alle 17:30Primo Piano
di Redazione FV

17:32 - All'arrivo della squadra lo speaker ha letto anche un ricordo di Osvaldo Bagnoli, tecnico del Verona campione d'Italia, e di Valentina Baldini figlia del ct Silvio, scomparsi questa mattina.

17:30 - Al via la fase di riscaldamento.

17:26 - Squadra arrivata allo stadio "Curva Fieosle" dove svolgerà l'allenamento.

Quinto giorno di lavoro per la Fiorentina. Dopo i primi quattro giorni di allenamenti, la nuova Fiorentina capitana da mister Fabio Grosso continua la sua preparazione al Viola Park e torna in campo questo pomeriggio per la quinta sessione a porte aperte. Su FirenzeViola.it il racconto testuale, su Radio FirenzeViola la cronaca minuto per minuto!