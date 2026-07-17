Oulai rapito? Il presidente del Trabzonspor smentisce: "Era solo con gli avvocati"

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Nessun giallo, nessun caso. Il presidente del Trabzonspor Ertuğrul Doğan è intervenuto per fare chiarezza sulle indiscrezioni circolate nelle ultime ore sui social riguardo a Christ Oulai, ormai ad un passo dalla Fiorentina. Il numero uno del club turco ha smentito con decisione le voci secondo cui il centrocampista ivoriano sarebbe stato addirittura "rapito" al momento del suo arrivo oggi a Istanbul, spiegando che il giocatore si trovava semplicemente a un incontro con i propri avvocati. Queste le sue parole: “Oggi sui social media è circolata una voce bizzarra secondo cui il giocatore sarebbe stato "rapito".

Chi mai potrebbe rapire qualcuno finché ci sono io nei paraggi? Sembra che l'incontro del giocatore con i suoi avvocati sia stato scambiato da alcuni per un "rapimento". È doveroso precisare che non si è verificato alcun episodio del genere”. Le parole sono riportate da HT Spor.