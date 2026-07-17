Dalla Turchia: giallo-Oulai al ritorno a Istanbul, la ricostruzione
Se il trasferimento di Christ Inao Oulai, centrocampista del Trabzonspor, è già un giallo, a complicare ancora di più le cose c'è la notizia riportata dal giornalista ed esperto di mercato turco Yağız Sabuncuoğlu, secondo il quale ci saarebbe stato quasi un "rapimento" del giocatore.
Secondo il racconto del giornalista infatti funzionari del Trabzonspor aspettavano il centrocampista, di rientro dalla Costa D'Avorio dopo il termine del Mondiale, all'aeroporto di Istanbul. Tuttavia, prima che tali dipendenti del club potessero intercettarlo, altre persone si sono presentate a Oulai e a suo padre fingendosi autisti inviati dal club, riuscendo così a convincerli a salire a bordo del proprio veicolo e allontanandosi dall'aeroporto. Dopo un momento di irreperebilità però il Trabzonspor è riuscito aa rintracciare e recuperare Oulai.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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