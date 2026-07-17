FirenzeViola L'amarezza di (e per) Gosens e una fascia da coprire: Brescianini reinventato terzino

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Oggi è arrivata l'ufficialità della cessione di Gosens che ha salutato con tanta amarezza ma a sinistra la fascia è sguarnita e Grosso ha reinventato Brescianini terzino sinistro

Da oggi Robin Gosens, con la cessione (pur in prestito al momento), volta pagina e lo fa con grande amarezza, come si capisce dal suo saluto. Il tedesco, tornato allo Schalke, era pronto a spalmare l'ingaggio e in qualche modo a sacrificarsi pur di rimanere a Firenze, anche pensando alla sua famiglia che in città si è trovata benissimo. Le sue parole non lasciano dubbi, soprattutto quando dice "ogni singolo giorno ho lasciato qui la mia vita. In campo e fuori. E che mi sono sempre comportato in modo corretto - nei confronti di tutti. Oggi si chiude un capitolo che non pensavo si sarebbe chiuso. (...) La drastica decisione di escludermi dalla rosa mi ha colpito profondamente perché credo che questa storia avrebbe meritato un finale diverso".

Fascia sinistra sguarnita

Anche la Fiorentina ora può voltare pagina, perché nel calcio per i sentimenti (sul mercato) c'è poco spazio. Salutato (con dispiacere di molti) Gosens, rimane scoperto il suo ruolo. Parisi infatti è al Viola Park a fare riabilitazione ma non sarà disponibile fino a novembre-dicembre nonostante la grande volontà di tornare al più presto. Rimane solo Luis Balbo che ha debuttato la scorsa stagione con Paolo Vanoli in panchina, quando ha dovuto fare di necessità virtù ma anche perché credeva nel giovane venezuelano. Il suo futuro però è ancora incerto, con Paratici che ha nelle sue idee un percorso che potrebbe vederlo in prestito per giocare con continuità.

La soluzione Brescianini

In questi giorni di ritiro Fabio Grosso ha mischiato un po' le carte e i ruoli per poter lavorare comunque sul suo 4-3-3 perché se a destra ha iniziato ad impiegare lo spagnolo Jimenez, a sinistra ha adattato Marco Brescianini. Il tecnico ha tante soluzioni a centrocampo e proprio Brescianini è stato dunque dirottato su quella zona di campo. Anche oggi lo ha provato nella linea a 4 davanti a De Gea con Jimenez, Dragusin, Viery e appunto lui terzino sinistro. Esperimenti certo che possono portare a diverse considerazioni, tra cui quella che appena arriverà il terzino sinistro (Valdepenas?) il centrocampista potrebbe anche uscire dalla Fiorentina. A meno che Grosso non sia convinto proprio dalla duttilità di Brescianini e decida di tenerlo, perché a centrocampo con l'arrivo di Oulai la concorrenza sarà fin troppa.