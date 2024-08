BERNARDESCHI, Chiesa farà bene. Nico ha colpi e qualità

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, l'ex viola e Juventus Federico Bernardeschi (ora in forza in MLS al Toronto) ha parlato di suoi ex compagni di squadra Dusan Vlahovic e Federico Chiesa e del nuovo acquisto della Juve Nico Gonzalez. Queste le sue parole:

Vlahovic ha segnato 2 gol in 2 giornate. È l'anno del definitivo salto di qualità?

"Ho sempre detto che Dusan è fortissimo ma lo devi mettere nelle condizioni di rendere al meglio. E poi lo vedo più sereno e più leader. Con un'idea offensiva diversa può fare 25 gol".

A proposito di esterni. Chiesa è andato al Liverpool e Nico è arrivato dalla fiorentina, come capitò a lei

"Sono contento per Fede e sono sicuro che in Premier potrà fare bene. Non so che cosa sia successo tra lui e la Juventus, ma tutti e due ora devono guardare avanti. Nico ha colpi e qualità, gioca in una nazionale importante come l'Argentina, ha tutto per fare bene alla Juventus".