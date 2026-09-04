FirenzeViola Atta in dubbio per il Torino? Da Brescianini al doppio play Oulai-Fagioli: ecco le alternative per Grosso

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Uno dei temi di casa Fiorentina, nell’avvicinamento alla terza giornata di campionato che andrà in scena domani al Franchi contro il Torino, è certamente quello legato al nome di Arthur Atta e al suo possibile impiego dal primo minuto contro i granata. Stando infatti a quanto rivelato dallo stesso Grosso oggi in conferenza stampa, il centrocampista viola avrebbe avuto, al pari di Dodo, alcuni problemi fisici nel corso degli ultimi giorni e sarebbe dunque in dubbio per la sfida di domani.

Atta, che in queste prime uscite stagionali tra Coppa Italia e campionato è sempre stato utilizzato come trequartista di sinistra nel 4-3-2-1 scelto dal tecnico viola, con gli arrivi di Njie e Gonçalves, è pronto a tornare in quella posizione che lo stesso Grosso ad inizio stagione aveva descritto come perfetta per lui, ossia quella di mezza ala sinistra. Vista però l’incertezza sul suo impiego, con l’uscita a centrocampo anche di Mandragora, che domani sarà avversario in maglia granata, rimangono di fatto due le alternative per sostituire l’ex Udinese.

La prima ovviamente porta al nome di Marco Brescianini, che nel ruolo d’interno di sinistra nel centrocampo a tre è già stato utilizzato dallo stesso Grosso e che ovviamente rispetto ad Atta porterebbe in dote meno qualità nel dribbling e nel palleggio ma più fisicità e inserimento. La seconda opzione invece prevederebbe la presenza in campo contemporaneamente dal primo minuto, per la prima volta in gare ufficiali in questa stagione, di Fagioli e Oulai. Una scelta quella del doppio play che è stata a lungo una richiesta fatta nei confronti di Grosso e che domani potrebbe anche essere proposta. Chissà dunque che nel caso di una scelta di puntare sulla seconda opzione, un’assenza dell’ultimo minuto come quella di Atta, per quanto pesante, non possa rivelarsi alla fine una mini svolta nell’arco dell’annata viola.