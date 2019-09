BARONI, Juve a disagio con i viola. Castrovilli...

Marco Baroni, ex Fiorentina, ha parlato della gara contro la Juventus e del periodo dei viola: "C’è molto di buono da prendere dalla gara di sabato, la partita è stata preparata bene. La Fiorentina ha messo a disagio la Juventus che non ha mai battuto un angolo. Non so quante altre volte è successo. C’è molto di viola, quindi complimenti a Montella. Come schiererei la Fiorentina? Conta l’atteggiamento e questo mi è piaciuto sabato. Castrovilli? Abbiamo bisogno di giocatori come lui, ha qualità tecniche e fisiche, gioca con personalità e non ha paura. Chiesa? Sa che può essere un leader, mi sembra si sia ricalato nella realtà. Ha carattere, sabato ha restituito un calcio a de Ligt, è sulla strada giusta. Se riesce a mettersi alle spalle tutto quello che è successo in estate, può diventare un grande calciatore".