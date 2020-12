BAIANO, Pradè? Può essere un complimento a Juric

Ciccio Baiano ha commentato a TMW la partita di sabato tra Fiorentina e Verona: "E' una gara complicata non solo per la classifica ma perchè la squadra di Juric ha gamba e la Fiorentina fa fatica con le formazioni che hanno ritmo. Mi fido di Prandelli che ha visto la reazione col Sassuolo. Ma una reazione è il minimo, sennò saremmo alla canna del gas".

Ha detto Prandelli che Vlahovic ha personalità...

"Lui lo allena e quindi ha tutto per dirlo. Io faccio un discorso di latro tipo: ho sempre detto che pur avendo in casa prospetto che può diventare - tra tre o quattro anni - veramente di livello, questo non esclude il fatto che devi prendere una punta forte. Non metto in dubbio il suo valore, è un 2000 superiore alla media ma non è pronto per assumersi sulle spalle la responsabilità di una squadra così importante. Tra essere e diventare c'è differenza".

Nella polemica tra Juric e Pradè da che parte sta?

"Se Pradè ha detto quelle cose io Juric sarei anche felice perchè vorrebbe dire che sono veramente bravo. So far giocare chiunque e se altrove un giocatore non si ritrova perchè non ha la mia guida, allora potrebbe anche essere letto come un bel complimento. E' chiaro che poi ognuno deve guardare in casa sua. Ma ripeto, può anche essere un elogio al lavoro del tecnico".