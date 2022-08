BADELJ, Squadra fatta per risalire subito in Serie A

Intercettato da Il Secolo XIX, l'ex centrocampista della Fiorentina, oggi al Genoa Milan Badelj, ha parlato dei miglioramenti della squadra rossoblù, tra le candidate a risalire in Serie A in questa stagione: "Alla fine lo dirà il risultato quanto è migliorato... Credo che sia sempre la squadra che alla fine dà visibilità a un'individualità. Noi saremmo tutti super felici se Massimo Coda facesse 30 reti... Direi che siamo bene equilibrati e ben coperti in tutte le posizioni: la squadra è fatta per risalire subito in A. Lasciare Genova? Non mi è arrivato nulla che potesse essere paragonato agli stimoli che mi dà la possibilità di riportare subito il Genoa in Serie A. Sarebbe un percorso importante che mi consentirebbe di creare un grande legame con la città e con la nostra gente".