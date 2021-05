AVRAMOV, Felice per i viola salvi ma hanno deluso

Vlada Avramov, ex portiere di Fiorentina e Cagliari, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Sono felice che Cagliari e Fiorentina si sono salvate, sono due squadre che porto nel cuore. Sono stato a veder giocare entrambe recentemente, salutando un amico vero come Dainelli. Meritano entrambe la Serie A ovviamente. Stagione Fiorentina? Sicuramente deludente perché una squadra come la Viola dovrebbe partire sempre per lottare per le posizioni europee. I giocatori probabilmente hanno sofferto i tanti cambi di allenatore. Ai miei tempi se non arrivi in Champions era un campionato deludente... Sono cambiate le cose."