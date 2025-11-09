Serie A, la classifica aggiornata: Fiorentina ultima a 5 punti. In vetta Inter e Roma

Con la sfida del Meazza tra Inter e Lazio si è chiusa l'undicesima giornata di campionato, l'ultima prima della terza sosta per gli impegni delle nazionali. Una giornata che ha visto rallentare il Milan, fermato sul 2-2 dal Parma al Tardini, e cadere il Napoli contro il Bologna al Dall'Ara. Ad approfittarne la Roma, che ha battuto l'Udinese 2-0, e l'Inter che ha avuto la meglio della Lazio a San Siro. Capitolini e nerazzurri guideranno la classifica almeno per le prossime due settimane. In fondo alla graduatoria invece vince il Pisa, primo successo in Serie A 34 anni dopo l'ultima volta, mentre preggiano Genoa e Fiorentina. I viola, ancora a secco di vittorie in campionato, restano ultimi in classifica a quota 5 punti. Di seguito la classifica aggiornata:

SERIE A

Roma 24 (11)

Inter 24 (11)

Milan 22 (11)

Napoli 22 (11)

Bologna 21 (11)

Juventus 19 (11)

Como 18 (11)

Sassuolo 16 (11)

Lazio 15 (11)

Udinese 15 (11)

Cremonese 14 (11)

Torino 14 (11)

Atalanta 13 (11)

Cagliari 10 (11)

Lecce 10 (11)

Pisa 9 (11)

Parma 8 (11)

Genoa 7 (11)

Verona 6 (11)

Fiorentina 5 (11)