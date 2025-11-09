Commisso a fine gara: "Sono fiducioso. Solo con questo spirito ne usciremo"

Questo pomeriggio la Fiorentina, alla prima partita con Paolo Vanoli in panchina, ha pareggiato 2-2 a Marassi contro il Genoa. Dopo 11 giornate la formazione viola è ancora ultima in classifica e non è ancora riuscita a trovare il primo successo in campionato ma il patron gigliato Rocco Commisso ha comunque apprezzato l'atteggiamento messo in campo dalla squadra. Al termine del match il presidente Commisso ha chiamato Vanoli: “Era fondamentale che il gruppo, prendendo atto della situazione di classifica, rispondesse con una prestazione di carattere”, ha detto Vanoli. “I segnali da parte di tutti, anche da chi è subentrato, sono incoraggianti”, ha aggiunto il Mister.

Parole apprezzate dal patron viola che ha risposto: “Soltanto così ne usciremo, con questo spirito, un passo alla volta. Adesso alleniamoci al meglio in questa sosta, con umiltà e tanta energia. Sono molto fiducioso”.