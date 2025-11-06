L'ex viola Tello ricomincia dagli Emirati Arabi: giocherà in terza divisione

Ve lo ricordate Cristian Tello? Allucinazione collettiva durata poco, esterno spagnolo scuola Barcellona passato a Firenze per una stagione e mezzo, dal gennaio 2016 all'estate 2017, 56 presenze e sei reti. L'ex prodigio della Masia, inserito nel 2012 nella lista dei migliori calciatori al mondo nati dopo il 1991, a 34 anni ricomincia dagli Emirati Arabi: Tello ha infatti firmato un contratto con il Palm City, club della terza divisione emiratina, dopo la scadenza del suo accordo con la formazione saudita Al-Orobah.

Tello ha completato le visite mediche nei giorni scorsi e ha poi firmato ufficialmente con la sua nuova squadra, dove cercherà di dare continuità a una carriera già ricca di esperienze internazionali. Cresciuto nelle giovanili di Barcellona ed Espanyol, Tello ha esordito con la prima squadra catalana l’8 novembre 2011 in Copa del Rey contro l’Hospitalet. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Porto, Fiorentina, Real Betis, Los Angeles FC, Al-Fateh e Al-Orobah, con cui ha realizzato 5 gol e 3 assist in 27 partite nella scorsa stagione. Il suo palmarès include la Liga, la Coppa del Re e la Supercoppa di Spagna con il Barcellona, la Coppa del Re con il Betis e il titolo MLS con il Los Angeles FC.