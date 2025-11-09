FirenzeViola Fiorentina, il programma di allenamento: due giorni liberi poi da mercoledì sedute doppie

Archiviata l'undicesima giornata con il pareggio 2-2 di Marassi contro il Genoa, la Fiorentina avrà due settimane di tempo per preparasi alla sfida del Franchi contro la Juventus in programma sabato 22 novembre alle 18:00. Il match contro i bianconeri sarà il primo dopo la sosta nazionali (la terza ed ultima di questo autunno) e il nuovo allenatore gigliato Paolo Vanoli ha già chiaro il programma per far arrivare la squadra al meglio, sia fisicamente che mentalmente, all'appuntamento.

Due giorni di riposo domani e martedì poi mercoledì il rientro al Viola Park e la ripresa degli allenamenti. Una ripresa che vedrà Ranieri e compagni impegnati in doppie sedute di allenamento giornaliere.