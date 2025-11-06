Vlahovic si allena in gruppo con la Juventus: dovrebbe esserci nel derby di Torino

(ANSA) - TORINO, 06 NOV - L'allarme è rientrato, Dusan Vlahovic si è allenato regolarmente con il resto dei compagni. L'attaccante della Juventus infatti aveva chiesto il cambio nel finale della gara di Champions League contro lo Sporting Lisbona a causa di qualche noia muscolare. Il serbo ha smaltito i fastidi e ora si candida per una maglia da titolare anche in vista del derby della Mole di sabato pomeriggio contro il Torino all'Allianz Stadium alle ore 18.

I programmi della vigilia però saranno un po' diversi dal solito: nel giorno dell'Assemblea degli azionisti, che coincide proprio con la vigilia della stracittadina, il tecnico Luciano Spalletti non incontrerà i giornalisti durante la consueta conferenza stampa e non presenterà il suo primo derby della Mole. (ANSA).