Kean salta la nazionale, al suo posto Gattuso convoca Cambiaghi
Arrivano novità sul fronte Moise Kean. Reduce dal trauma alla tibia della gamba sinistra contro il Mainz Moise Kean, dopo aver saltato la sfida di questo pomeriggio tra Genoa e Fiorentina, salterà anche il doppio appuntamento contro Moldova e Norvegia con la Nazionale. Al posto del centravanti gigliato, come annunciato dalla Figc sul proprio sito ufficiale, il C.T. Gennaro Gattuso ha deciso di convocare Nicolò Cambiaghi del Bologna. Gli azzurri si ritroveranno domani a Coverciano. Il 13 novembre la sfida a Chisinau contro la Moldova, il 16 invece a Milano arriverà la Norvegia.
