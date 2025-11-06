Ufficiale Delio Rossi, risoluzione consensuale del contratto con Foggia: la nota

Adesso è ufficiale, Delio Rossi nn è più l'allenatore del Foggia. La società pugliese e l'ex tecnico della Fiorentina hanno trovato un accordo per la risoluzione consensuale del contratto. La decisione, resa ufficiale da una nota della società rossonera, sarebbe stata presa di comune accordo dalle entrambe le parti in causa dopo un confronto tra i dirigenti e l'allenatore romagnolo. Di seguito il comunicato ufficiale del Foggia: "La società Calcio Foggia 1920 s.r.l. comunica che, in data odierna, dopo aver ascoltato l’intera Squadra e informato l’Amministrazione giudiziaria, all’esito di un confronto con l’allenatore Delio Rossi, si è giunti alla decisione di condividere la risoluzione consensuale del rapporto professionale con il tecnico e il suo staff.

A Mister Rossi va il nostro sentito ringraziamento per aver scelto, all’inizio della stagione, di tornare a vestire i colori rossoneri con professionalità, impegno e dedizione sostenendo fin qui un progetto non solo sportivo ma anche di rilevanza sociale. La società Calcio Foggia 1920 s.r.l. augura a Delio Rossi le migliori fortune, sportive e personali".