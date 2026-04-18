Nuovo allenatore e futuro di Kean. La Nazione: "Da Sarri a Farioli: l'ora delle scelte"

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Nuovo allenatore e futuro di Kean. Per La Nazione, sono questi i due tasselli mancanti al puzzle che sta componendo la Fiorentina in vista dell'anno prossimo, col ds Paratici chiamato a scegliere in entrambi i casi subito dopo la gara di Lecce, quando la salvezza dovrebbe essere cosa praticamente certa. Per il quotidiano locale, la scelta in panchina sarà la prima da prendere e i nomi non mancano: si parte dal gettonatissimo Fabio Grosso (che dovrà così liberarsi dal Sassuolo) per arrivare alla classica margherita con il ‘m’ama non m’ama’ che Maurizio Sarri ha recitato più volte. Anche il profilo di Francesco Farioli è stato accostato (adesso come un anno fa) alla panchina viola. Il tutto con mille giustificativi alla scelta che potrebbe portare a lui (giovane, predicatore di un calcio moderno, ambizioso).

Timbrare subito questo decisione, magari anche con quella relativa al da farsi su Kean che sarà subito dopo la questione più importante (meglio eventualmente trattare subito il suo cartellino che aspettare che qualcuno, al momento assente, decida di presentarsi nei giorni dalla maxi-clausola), significherebbe che la Fiorentina sta davvero sbarcando nel futuro. Che il brutto e pericoloso vissuto in questa annata è finalmente finito e che il domani è più vicino di quanto si possa pensare.