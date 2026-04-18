Lecce-Fiorentina 'giocata' da Corvino: "23 anni d'orgoglio. Lunedì cuore oltre l'ostacolo"

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Lecce-Fiorentina è la gara di Pantaleo Corvino. L'attuale responsabile dell'area tecnica dei salentini ha praticamente diviso la sua carriera a metà tra la Puglia e la Toscana, dove si è alternato da dirigente riscontrando ottimi risultati sia col Lecce che con la Fiorentina. E in vista dello scontro diretto tra giallorossi e viola, proprio Corvino ha parlato al Corriere dello Sport-Stadio: "Non posso che essere orgoglioso dei 23 anni in cui mi sono diviso tra Lecce e Fiorentina. Da una parte, quella in cui sono ora, c’è anche il legame con la mia terra, il Salento. Lecce da sempre è la Firenze del Sud. Che segno del destino incredibile, vivere l’altro grande pezzo della mia carriera alla Viola, con la consapevolezza di essersi voluti bene. Un percorso tutto nel mio cuore".

Così invece Corvino si concentra sul match di lunedì sera: "Devo essere sincero, lunedì sarà una gara che ha un peso enorme solo per noi, alla luce degli ultimi risultati la Fiorentina si è tirata fuori. Manca solo un mese per ripeterci ancora. A Lecce per anni, tra promozione e salvezze, abbiamo fatto sempre il possibile e anche l’impossibile. Sappiamo che le cadute fanno parte del gioco, ma bisogna fare di tutto perché questo non succeda. Con le forze rimaste dovremo gettare il cuore oltre l’ostacolo".